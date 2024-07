Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrüche in Büroräume und Container - Polizei sucht Zeugen

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Barmke, Weidenkampstraße

26.07.2024, 17.00 Uhr bis 29.07.2024, 07.10 Uhr

Helmstedt, Werner-von-Siemens-Straße

26.07.2024, 19.00 Uhr bis 29.07.2024, 05.30 Uhr

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen brachen unbekannte Täter in Büroräume einer Firma in der Weidenkampstraße im Helmstedter Ortsteil Barmke und in Container eines Wertstoffhofes in der Werner-von-Siemens-Straße in Helmstedt ein.

Am Montagmorgen entdeckte ein Mitarbeiter des Wertstoffhofes zu Beginn seiner Arbeit einen aufgebrochenen Container in dem Elektroschrott gelagert wurde. Hier hatten sich unbekannte Täter an mehreren Computern zu schaffen gemacht und verbaute Teile entwendet.

Wenig später entdeckte der Betriebsleiter einer Firma im Weidenkampsweg einen Einbruch in die dortigen Büroräume. Hier hatten sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft und diese nach möglichem Diebesgut durchsucht. Hier wurde nach bisherigen Erkenntnissen ein Laborgerät entwendet.

Die Höhe der Schäden für beide Taten kann bisher noch nicht näher beziffert werden.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/5210 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell