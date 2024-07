Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Falscher Polizeibeamter - Seniorin übergibt 8150 Euro

Schöningen (ots)

Schöningen, 26.07.2024

Am Freitagmorgen wurde eine 82 Jahre Seniorin in Schöningen von Telefonbetrügern um ihre Ersparnisse gebracht.

Die Seniorin erhielt am Freitagmorgen einen Anruf, in dem sich ein Unbekannter als Polizeibeamter ausgab. Dieser teilte ihr mit, dass es in der letzten Zeit zu einigen Raubüberfällen gekommen sei. Die ältere Dame erwiderte, dass sie davon nichts mitbekommen habe. Daraufhin bat der vermeintliche Beamte die Seniorin, der Polizei zu helfen, die Täter zu ergreifen, indem sie als Lockvogel fungiere. Die ältere Dame wurde aufgefordert dazu einen Geldbetrag von ihrem Konto abzuheben. Nachdem die 82-Jährige ihm erklärte, dass ihre Bankfiliale geschlossen sei, gab ihr der Anrufer die Nummer einer Taxi-Zentrale und forderte die Seniorin auf, zu einer Bank nach Helmstedt zu fahren. Die ältere Dame folgte der Anweisung und hob 8150 Euro von ihrem Konto ab. Als sie wieder zu Hause war, meldete sich der Anrufer erneut und erklärte der 82-Jährigen, dass sie das Geld nun in einem Umschlag stecken und in ihren Briefkasten legen solle. Auch dieser Aufforderung kam die Seniorin nach und ließ den Briefkasten , wie aufgetragen, unverschlossen.

Als die 82-Jährige wenige Zeit später feststellte, dass der Umschlag abgeholt worden war, kamen ihr nun doch Zweifel an der Geschichte und sie verständigte ihre Tochter und ihren Schwiegersohn. Nun wurde ersichtlich, dass dreiste Telefonbetrüger die ältere Dame hereingelegt hatten.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang dringend, sich auf solche Telefonanrufe nicht einzulassen und sofort aufzulegen. Die Telefonbetrüger sind so geschickt und manipulativ, dass sie besonders ältere Menschen beeinflussen, Zweifel zerstreuen oder Druck aufbauen können, um an das Geld der Angerufenen zu kommen.

Insbesondere weist die Polizei darauf hin, dass Polizeibeamte auf keinen Fall telefonisch Kontakt aufnehmen und Personen auffordern, Geld zu hinterlegen oder einer Kontaktperson zu übergeben.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell