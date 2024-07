Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrskontrollen beim GTI-Fanfest - Vier Pkw zur Begutachtung sichergestellt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Berliner Ring

27.09.2024, 11.00 bis 21.00 Uhr

Im Rahmen des am vergangenen Wochenende stattfindenden GTI-Fanfestes im Allerpark führte die Wolfsburger Polizei stationäre Verkehrskontrollen mit der Zielrichtung Bauartveränderungen durch.

Insgesamt wurden 150 Pkw angehalten und kontrolliert.

An 35 Fahrzeugen wurden Veränderungen vorgenommen, die Auswirkungen auf das Fahrzeug hatten und die nicht vorschriftsmäßig sachverständigen Stellen vorgeführt wurden und nicht eingetragen waren.

Bei fünf Pkw lagen Veränderungen vor, die zu Gefährdungen führten.

Bei zwei Pkw wurden durch die Bauartveränderungen (Manipulation am Fahrwerk) Gefährdungen hervorgerufen und in zwei Fällen waren die Abgasanlagen so laut, dass diese Pkw sichergestellt wurden und einer gutachterlichen Betrachtung zugeführt werden. An einem Pkw konnte eine Veränderung der Lichtanlage vor Ort behoben werden, so dass dieses Fahrzeug nicht sichergestellt werden musste.

Die Fahrer müssen mit 90 Euro Bußgeld und 1 Punkt in Flensburg rechnen

Es wurden drei Straftaten wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt, da die Fahrer missbräuchlich rote Kennzeichen verwendeten. Zudem wurden acht Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt, unter anderem wegen Nutzung einer BlitzerApp.

Der Großteil der kontrollierten Fahrzeugführer zeigte sich einsichtig.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell