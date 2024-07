Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Fußgänger, Fahrer flüchtet zu Fuß

Wolfsburg (ots)

Am 28.07.2024 kam es gegen 01:55 Uhr in Vorsfelde im Bereich der Straße Obere Tor/Mühlenweg zu einer Verkehrsunfallflucht mit verletztem Fußgänger. Der Unfall ereignete sich nach bisherigem Ermittlungsstand aufgrund der Unachtsamkeit des Pkw-Führers, welcher das spätere Unfallopfer wohl übersehen haben dürfte. Das Unfallopfer bewegte sich hierbei entsprechend den Verkehrsvorschriften fußläufig auf der Fahrbahn und wurde dort von dem Pkw erfasst. Durch den Zusammenstoß ist das Unfallopfer auf der Motorhaube des Pkw aufgeschlagen und letztendlich an der Windschutzscheibe zum Liegen gekommen. Der Pkw-Führer verließ sodann den Pkw, verschloss diesen und flüchtete, ohne sich um das Unfallopfer zu kümmern, zu Fuß vom Unfallort. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden darüber hinaus diverse Funkstreifenwagen zur Fahndung nach dem Fahrzeugführer eingesetzt, was jedoch nicht zu dessen Auffinden führte. Eine Überprüfung der Halteranschrift und Befragung des angetroffenen Halters zu dem verursachenden Pkw führte lediglich zu dem vagen Hinweise auf einen möglichen Fahrzeugführer, da mehrere Personen Zugriff auf den Pkw haben. Das Unfallopfer hatte Glück und wurde mit lediglich leichten Verletzungen durch einen Rettungswagen dem Klinikum Wolfsburg zugeführt, wo es zur Beobachtung über Nacht aufgenommen wurde. Der Pkw wurde sichergestellt, eine Personenbeschreibung des Fahrzeugführers liegt nicht vor, die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell