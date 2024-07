POL-WOB: Einbruch in Geschäftshaus - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots) - Am 27.07.2024, gegen 22:00 Uhr, kommt es zum Ende der Veranstaltung des diesjährigen GTI Fan Fest 2024 in Wolfsburg auf der Veranstaltungsfläche an der Volkswagen-Arena zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Besuchern und den eingesetzten Sicherheitsmitarbeitern. Anlass war die Aufforderung der Sicherheitskräfte an die betroffenen Besucher das Gelände zu verlassen, da die Veranstaltung ...

mehr