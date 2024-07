Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfallflucht - Polizei ermittelt Verursacher mit 3,84 Promille

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Triftweg

29.07.2024, 19.49 Uhr

Am Montagabend verursachte ein stark alkoholisierter Pkw-Fahrer im Triftweg in Helmstedt einen Unfall und flüchtete. Polizeibeamte konnten den 74-jährigen Verursacher später an seiner Wohnanschrift ermitteln.

Ein Zeuge teilte am frühen Montagabend der Polizei mit, dass er beobachtet habe, wie ein Pkw-Fahrer im Triftweg gegen einen geparkten Toyota gefahren sei und weitergefahren sei, ohne sich um den schaden zu kümmern. Der Zeuge verfolgte den Verursacher und es gelang ihm schließlich, diesen in seinem Pkw anzuhalten und ihn auf dem Unfall aufmerksam zu machen. Beide fuhren zurück zum Unfallort, wo der Zeugen eine augenscheinliche Alkoholbeeinflussung wahrnahm. Als der 74-Jährige dann noch erneut in seinen Pkw stieg und wieder davon fuhr, folgte der Zeuge dem Verursacher erneut und verständigte zeitgleich die Polizei. Bei der Verfolgung verlor der Zeuge den Pkw-Fahrer zwar aus den Augen, doch hatte er sich das Kennzeichen gemerkt, welches er den Polizeibeamten telefonisch mitteilte. Beamte suchten daraufhin die Halteranschrift auf, wo der 74-Jährige kurze Zeit später eintraf und den Unfall zugab. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 3,84 Promille, woraufhin eine Blutprobe angeordnet wurde. Der Führerschein des 74-Jährigen wurde sichergestellt.

Gegen den Helmstedter wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

