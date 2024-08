Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Illegales Autorennen durch Geestemünde endet mit Unfall

Bremerhaven (ots)

Zwei leicht verletzte Personen, stark beschädigte Autos, ein Sachschaden von rund 20.000 Euro und diverse Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen - das ist die Bilanz eines mutmaßlichen verbotenen Kraftfahrzeugrennens, das letzte Nacht in Bremerhaven-Geestemünde mit einem schweren Unfall endete.

Gegen 23.50 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. Mit mehreren Streifenwagen und Rettungswagen der Feuerwehr Bremerhaven eilten die Einsatzkräfte zur Kreuzung Georgstraße/Georg-Seebeck-Straße. Hier fanden sie mehrere an dem Unfall beteiligte Fahrzeuge vor, darunter einen erheblich beschädigten Renault Clio. In einem weiteren demolierten Fahrzeug, einem Mercedes, befand sich noch der verletzte Fahrer. Er wurde von einer Rettungswagenbesatzung behandelt und später in ein Krankenhaus gebracht. Auch der verletzte Fahrer des Renault wurde vor Ort von den Rettungskräften medizinisch versorgt. Die Einsatzkräfte der Polizei sicherten die Unfallstelle ab und nahmen zahlreiche Zeugenaussagen zum Hergang auf.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich demnach die Fahrer mindestens zweier Fahrzeuge auf der Georgstraße ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen geliefert. Dabei fuhren sie mit überhöhter Geschwindigkeit und unter ständigen riskanten Spurwechseln in südliche Richtung. Zur gleichen Zeit war ein BMW-Fahrer in Fahrtrichtung Norden unterwegs. An der Kreuzung zur Georg-Seebeck-Straße vollzog dessen Fahrer jedoch eine an dieser Stelle nicht erlaubte 180-Grad-Wende, um mit seinem Wagen in südliche Richtung zu fahren. Hierbei kreuzte er den Weg der am mutmaßlichen Rennen beteiligten Fahrzeuge. Um eine Kollision mit dem BMW zu vermeiden, wich der 20-jährige Fahrer eines Mercedes nach links in den Gegenverkehr aus. Dabei traf er den Renault Clio eines 26-Jährigen an der Fahrerseite. Der Kleinwagen wurde herumgeschleudert und blieb stark beschädigt auf der Straße stehen. Durch die Wucht des Aufpralls riss unter anderem das Hinterrad von der Achse. Ein anderer am mutmaßlichen Rennen beteiligter Mercedes-Fahrer fuhr unterdessen dem BMW-Fahrer hinterher und bremste diesen aus, um ihn zur Unfallstelle zurückzubeordern. Offenbar hatte der 24-Jährige am Steuer des BMW nicht mitbekommen, dass er Beteiligter des Geschehens war.

Die Polizei Bremerhaven ermittelt nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, fahrlässiger Körperverletzung, Teilnahme an illegalen Kraftfahrzeugrennen, Nötigung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie mehrerer Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung. Die beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Zusätzlich beschlagnahmten die Beamten die am mutmaßlichen Rennen beteiligten Autos, die beiden Fahrer mussten ihre Führerscheine abgeben. Eine Fachfirma reinigte die Fahrbahn von ausgetretenen Betriebsstoffen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell