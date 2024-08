Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher haben es auf Aufsitzmäher abgesehen - Polizei warnt vor Ankauf von Hehlerware

Bremerhaven (ots)

Die Bremerhavener Kriminalpolizei ermittelt in mehreren Fällen von besonders schwerem Diebstahl. Dabei hatten es die bislang unbekannten Täter in den vergangenen Tagen und Wochen besonders auf Aufsitzrasenmäher und weitere hochwertige Gartengeräte abgesehen. Die Tatorte lagen in unterschiedlichen Stadtteilen Bremerhavens, beispielsweise in Wulsdorf, im Fischereihafen oder auch in Lehe. Ziele waren unter anderem Firmengebäude, Liegenschaften des Gartenbauamtes und auch Friedhöfe. Zumeist kamen die Täter in der Nacht und verschafften sich auf unterschiedliche Weise Zugang, bevor sie mit ihrer schweren Beute unbemerkt flüchten konnten. Es ist anzunehmen, dass für den Abtransport größere Fahrzeuge oder Anhänger genutzt wurden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 0471/953-4444 entgegen. Zudem warnt die Polizei davor, entsprechende Geräte ohne Eigentumsnachweis anzukaufen, beispielsweise über Kleinanzeigen-Börsen oder Haustürgeschäfte. Wer den Verdacht hat, dass ihm Geräte angeboten werden, die aus einer Straftat stammen, sollte die Polizei sofort unter Telefon 110 informieren. Tipps zum Schutz vor Einbrechern finden Sie unter www.k-einbruch.de

