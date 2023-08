Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim und Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstähle von fest eingebauten Bedienelementen in Autos - Zeugenaufruf

Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag, in der Zeit von 20 Uhr bis 09:30 Uhr ereignete sich in der Humboldtstraße in Brühl ein besonders schwerer Fall des Diebstahls von Bordcomputer und Lenkrad aus einem BMW. Ebenfalls in dieser Nacht, allerdings im Zeitraum von 23 Uhr bis 10:30 Uhr wurden bei einem weiteren BMW in der Brühler Straße in Brühl das Armaturenbrett sowie zwei Flaschen Parfum und eine geringe Menge Bargeld entwendet. Auch in der Germaniastraße schlugen der oder die unbekannten Täter im Zeitraum von 21:30 Uhr bis 05:30 Uhr zu. Aus einem abgestellten BMW wurden das Multifunktionslenkrad inklusive Airbags ausgebaut und entwendet. Eine Marken-Sonnenbrille und eine Flasche Parfüm fehlten ebenfalls.

In der darauffolgenden Nacht, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, in der Zeit von 23:15 Uhr bis 08:30 Uhr kam es in Mannheim, in der Straße "Auf der Vogelstang", ebenfalls zu einem Diebstahl von Bedienelementen aus einem BMW. Hier wurde aus dem Fahrzeug das Lenkrad, das Bedienelement der Mittelkonsole und die Multimediaeineheit aus dem Armaturenbrett abmontiert und gestohlen.

Der Diebstahls- und Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Spezialisten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben, unter Einbindung der Kriminaltechnik, die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621/174-4444 bei dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

