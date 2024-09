Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auto prallt in Bremerhaven-Geestemünde gegen Laternenmast - Hoher Sachschaden

Bremerhaven (ots)

Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden hat sich am Sonnabend, 31. August, gegen 21.15 Uhr in Bremerhaven-Geestemünde ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 26 Jahre alte Frau in einem Mercedes auf der Altonaer Straße in westlicher Richtung unterwegs. Als sie an einer Kreuzung nach rechts in die Schillerstraße abbiegen wollte, verlor sie aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte frontal gegen einen Laternenmast. Die Airbags des Autos lösten aus, die 26-Jährige konnte ohne nennenswerte Verletzungen das Fahrzeug verlassen. Ein Notarzt kümmerte sich um die Frau. Der Wagen wurde schwer beschädigt, die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 35.000 Euro. Auch die Straßenlaterne wurde zerstört. Die Polizei Bremerhaven traf vor Ort erste Verkehrsmaßnahmen, nahm den Unfall auf und hat Ermittlungen zum Unfallhergang eingeleitet. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell