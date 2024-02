Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Streitigkeiten - Mann durch Pfefferspray leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 25-Jähriger aus Dorsten geriet am Donnerstag gegen 19 Uhr aus noch nicht abschließend geklärter Ursache in der Innenstadt (Lippestraße) in Streit mit zwei unbekannten Männern. Der Streit verlagerte sich in Richtung des dortigen Einkaufscenters. Hier sprühte einer der Unbekannten dem Dorstener Pfefferspray ins Gesicht. Der 25-Jährige nahm dem Täter das Pfefferspray ab. Die beiden Männer rannten in Richtung Kanal weg.

Der 25-Jährige wiederum lief auf die Borkener Straße und prallte hier gegen das Auto einer 46-Jährigen aus Dorsten. Sie musste verkehrsbedingt auf der Straße warten. Der Mann bliebt aber durch den Zusammenstoß unverletzt. Er wurde mit leichten Verletzungen (Pfefferspray) in ein Krankenhaus gefahren.

Hier stellte der 25-Jährige fest, dass sein Mobiltelefon fehlt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Im Verlaufe des Abend konnte ermittelt werden, dass der Hintergrund des Sachverhalts Streitigkeiten mit weiteren Männern im Wohnumfeld sein könnte.

Zu den Personen konnte lediglich gesagt werden, dass einer der beiden Männer Sterne am Hals tätowiert hatte.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell