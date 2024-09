Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Stark alkoholisierter Autofahrer auf der B212 in Nordenham unterwegs

Delmenhorst (ots)

Ein stark alkoholisierter Autofahrer ist am Donnerstag, 26. September 2024, 09:30 Uhr, auf der B212 in Nordenham aufgefallen.

Ein Zeuge war auf der Bundesstraße in Richtung Blexen unterwegs und folgte dabei einem VW, der in sehr unsicherer Weise fortbewegt wurde. Die Fahrt in Schlangenlinien setzte sich auf der Großensieler Straße und dem Mittelweg fort. Hier stoppte die zwischenzeitlich verständigte Polizei den 32-jährigen Fahrer aus Nordenham. Er zeigte erhebliche Ausfallerscheinungen und roch nach Alkohol. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,75 Promille.

Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete ein Richter die Beschlagnahme des Führerscheins an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell