Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mercedes E-Klasse auf dem Santa-Monica-Platz beschädigt, 3.500 Euro Schaden

Hamm (ots)

Unbekannte beschädigten in der Zeit von Mittwoch, 2. Oktober 14 Uhr bis 19:30 Uhr einen PKW auf dem Santa-Monica-Platz in Hamm. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug in der Nähe des Haupteinganges zum dortigen Krankenhaus zum Parken abgestellt. In dieser Zeit wurde die Lackierung des PKW, Mercedes E-Klasse in schwarz auf der rechten Seite massiv durch Kratzer beschädigt. Die Täter entfernten sich unerkannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 3.500 Euro. Hinweise zu der Sachbeschädigung und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)

