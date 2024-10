Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Lebensmittelmarkt am Westenwall

Hamm (ots)

Unbekannte Einbrecher verschafften sich in der Zeit von Dienstag, 1. Oktober 21 Uhr bis Mittwoch, 2. Oktober 6 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Lebensmittelmarkt am Westenwall. Ein Zulieferer meldete der Polizei in den Morgenstunden des Mittwochs, dass er Aufbruchspuren am Lebensmittelmarkt festgestellt habe. Die eingesetzten Beamten der Polizeiwache Mitte konnten feststellen, dass die unbekannten Täter einen Rolladenpanzer im Eingangsbereich hochgeschoben hatten. Nachdem die Täter sich Zutritt verschafft hatten, entwendeten sie diverse Lebensmittel und Bargeld. Sie flüchteten unerkannt. Hinweise zu dem Einbruch und verdächtigen Fahrzeugen / Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell