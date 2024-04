POL-NOM: Verkehrsunfallflucht: Zeuge gibt Hinweise auf Verursacher

Northeim (ots) - 37154 Northeim, OT Höckelheim, An der Schule, Samstag, 20.4.2024, 17.20 Uhr NORTHEIM (hei) - Am Samstagnachmittag, um 17.20 Uhr kam es zu einem Brand eines Reihenmittelhauses in der Straße An der Schule im Northeimer Ortsteil Höckelheim. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die rechts und links angrenzenden ...

mehr