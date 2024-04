POL-NOM: Brand eines Reihenhauses mit einem leichtverletzten Kind und ca. 150,000,- Euro Sachschaden

Einbeck (ots) - Am Samstag, den 20. April 2024, 20:55 Uhr, kam es in einem Einbecker Lebensmittelgeschäft in der Marktstraße zu einem Ladendiebstahl. Eine 27-jährige, ebenfalls aus Einbeck, verstaute diverse Waren im Wert von 36, 90 Euro in ihrem Rucksack und passierte anschließend den Kassenbereich, ohne diese zu bezahlen. Durch einen Mitarbeiter wurde dies beobachtet. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

