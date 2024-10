POL-HAM: 16jähriger auf E-Scooter leicht verletzt

Hamm-Rhynern (ots) - Nach einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Am Tünner Berg/Osttünner Weg am Dienstag, 3. September, erlag die beteiligte 72-jährige Pedelecfahrerin am 30. September in einem Hammer Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.(hei) Unsere ursprüngliche Pressemeldung vom 03.09.2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5856815 Rückfragen ...

mehr