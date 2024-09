Polizei Köln

POL-K: 240918-4-K Nachtrag zur Explosion in der Ehrenstraße - Täter flüchtet Richtung Magnusstraße

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 18. September Ziffer 1 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5867270

Seit der Explosion am frühen Morgen werten die Ermittler Spuren sowie Aussagen von Zeugen aus. Dabei hat sich ergeben, dass der Täter, entgegen ersten Angaben, über die Albertusstraße in Richtung Magnusstraße geflüchtet ist. Die Ermittler bitten weiterhin um Hinweise unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw. (ph/de)

