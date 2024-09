Polizei Köln

POL-K: 240918-1-K Polizei sucht Zeugen nach Explosion in der Ehrenstraße - Einladung Pressetermin morgen

Köln (ots)

Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und Polizei Köln

Nach einer Explosion am Mittwochmorgen (18. September) in einem Geschäft in der Ehrenstraße sucht die Polizei Köln nach Zeugen und fahndet auf Grundlage von Zeugenaussagen nach einem circa 1,80 Meter großen, schlanken Mann. Er soll die gläserne Eingangstür eingeschlagen, eine Einkaufstüte mit einem Brandsatz im Geschäft platziert und in Richtung Mittelstraße geflüchtet sein. Sekunden später stand der Eingangsbereich des Geschäfts in Flammen. Auf einem auch der Polizei vorliegendem Video ist zu sehen, wie ein Passant versucht, das Feuer zu löschen. Der 39-Jährige wurde von Rettungskräften wegen des Verdachts auf Rauchgasintoxikation behandelt und anschließend zur Vernehmung auf eine Wache gefahren.

Die Ermittler prüfen Zusammenhänge zu der Explosion vom Montagmorgen (16. September) auf dem Hohenzollernring. Die Hintergründe in beiden Fällen sind weiterhin unklar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.

Zur Einordnung der aktuellen Serie von Sprengstoff- und Brandanschlägen, der Schüsse auf Wohnhäuser sowie der polizeilichen Schutzmaßnahmen laden Staatsanwaltschaft und Polizei Köln Medienvertreter zu einem Pressegespräch ein am

Donnerstagnachmittag (19. September) um 14 Uhr im Polizeipräsidium Köln Forum 2.

Medienvertreter werden gebeten, sich ab 13.30 Uhr beim Pförtner zu melden. (ph/de)

