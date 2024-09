Polizei Köln

POL-K: 240916-4-LEV 26-jähriger Pedelec-Fahrer lebensgefährlich verletzt - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

In der Nacht zu Samstag (14. September) hat ein 26 Jahre alter Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in Leverkusen-Küppersteg lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Rettungskräfte brachten ihn mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Ein Autofahrer hatte den 26-jährigen Leverkusener gegen 2 Uhr auf dem Europaring in Höhe der Karl-Ulitzka-Straße mit einem Miet-Pedelec bewusstlos auf der Straße liegend gefunden und den Notruf gewählt.

Nach Auswertung der Spurenlage durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass der Pedelec-Fahrer auf dem Europaring in Fahrtrichtung Kölner Straße unterwegs war, als er in Höhe der Kreuzung Karl-Ulitzka Straße gegen einen Baum gefahren und gestürzt war. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei Köln zu melden. (cw/as)

