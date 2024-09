POL-K: 240916-3-LEV Unbekannte brechen in Gerätehaus der freiwilligen Feuerwehr Leverkusen ein - Hochwertiger Hydraulik-Spreizer entwendet - Zeugensuche

Köln (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung der Polizei Essen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5864729 Bitte um Mitfahndung in Köln: Der Vermisste wurde gegen 13.30 Uhr am Hauptbahnhof in Köln und gegen 14.30 Uhr am Eberplatz gesehen. Ein tagesaktuelles Foto finden Sie unter folgendem Link: ...

mehr