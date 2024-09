Polizei Köln

POL-K: 241215-1-MH/E/K: 24-jähriger Justus H. aus Mülheim Holthausen vermisst - Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung - 1. Folgemeldung

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung der Polizei Essen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5864729

Bitte um Mitfahndung in Köln: Der Vermisste wurde gegen 13.30 Uhr am Hauptbahnhof in Köln und gegen 14.30 Uhr am Eberplatz gesehen.

Ein tagesaktuelles Foto finden Sie unter folgendem Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/5864803

45470 MH-Holthausen/ 45130 Essen-Stadtgebiete: Seit gestern (14. September) wird der 24-jährige Mülheimer Justus H. vermisst. Der körperlich und geistig eingeschränkte junge Mann hatte gegen 13 Uhr seine Wohnanschrift an der Liverpoolstraße verlassen und kehrte bis in die Abendstunden nicht zurück. Die Polizei hat im Rahmen der Öffentlichkeitsfandung erste Hinweise erhalten und sucht den jungen Mann jetzt mit weiteren Fotos.

Erste Zeugen meldeten sich am Sonntagvormittag bei der Polizei und gaben an, Justus H. Samstagmittag am Essener Hauptbahnhof gesehen zu haben. Videoauswertungen der Bundespolizei bestätigten die Angaben. Gegen 15:30 Uhr hielt sich Justus H. am Samstag an einem der Bahnsteige auf. Wohin der junge Mann seinen Weg fortsetzte wird aktuell ermittelt.

Entgegen der ersten Pressemeldung in der Justus H. einen braunen Pullover getragen haben soll, ist er auf den Aufnahmen der Überwachungskamera mit einem roten T-Shirt zu sehen.

Ein Bild der Überwachungskamera ist dieser Pressemeldung angehangen.

Falls Sie Hinweise zum Aufenthaltsort des 24-Jährigen haben, melden Sie diese bitte unverzüglich bei der Polizei unter 0201/829-0 oder dem polizeilichen Notruf 110./hey

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell