POL-K: 240912-6-K Mann greift Bekannten in Bergisch Gladbach mit Fleischerbeil an - Polizei Köln richtet Mordkommission ein

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Bereits am 7. September hat ein 55 Jahre alter, geistig verwirrter Mann einen Angestellten eines mongolischen Restaurants auf der Mülheimer Straße in Bergisch Gladbach mit einem Fleischerbeil schwer verletzt. Da der Fall nach jetzigem Stand der Ermittlungen seitens der Staatsanwaltschaft als versuchtes Tötungsdelikt klassifiziert worden ist, hat eine Mordkommission der Polizei Köln die Ermittlungen übernommen. Polizisten hatten den Angreifer bereits kurz nach der Tat vor Ort festgenommen. Per richterlichem Beschluss wurde er in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Der Beschuldigte war kurz vor 12 Uhr im Restaurant erschienen und hatte unvermittelt mit dem Fleischerbeil auf den Angestellten eingeschlagen. Diesem war es trotz schwerer Verletzungen gelungen, den Angreifer zu entwaffnen.

Das Tatmotiv und die Hintergründe sind noch völlig unklar und Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Der Tatverdächtige und das Opfer kennen sich aus früheren Beschäftigungsverhältnissen. (cr/de)

