Polizei Köln

POL-K: 240912-4-K Haftbefehle gegen zwei mutmaßliche Räuber vollstreckt - Überfälle mit Schwert und Schusswaffe

Köln (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Polizei Köln am Donnerstagmorgen (12. September) Haftbefehle gegen zwei mutmaßliche Räuber (22, 35) in den Stadtteilen Humboldt-Gremberg und Chorweiler vollstreckt. Die beiden Syrer stehen im dringenden Verdacht, in mindestens zwei Fällen Männer (beide 28) mit Waffen bedroht und ausgeraubt zu haben. Ermittlungen gegen zwei noch unbekannte Tatbeteiligte dauern an.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sollen die beiden Beschuldigten und die noch gesuchten mutmaßlichen Tatbeteiligten zuletzt am 2. September einen 28-Jährigen auf der Kalk-Mülheimer-Straße abgepasst, in eine angrenzende Wohnung gebracht und ihn dort mit einer Schusswaffe, einem Schwert und einem Messer bedroht haben. Anschließend sollen sie seinen vor der Tür geparkten Wagen durchsucht und aus dem Auto mehrere 10.000 Euro entwendet haben.

Das Kriminalkommissariat 14 prüft Zusammenhänge zu einer gleichgelagerten Tat vom 7. August. Auf gleiche Weise hatten Räuber einem 28-Jahre alter Mann im Stadtteil Chorweiler knapp 2.000 Euro geraubt. (cr/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell