Polizei Köln

POL-K: 240912-1-K Gestohlenes Fahrzeug aus Frankreich sichergestellt - Kripo sucht Zeugen

Köln (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen hat eine Streife der Polizei Köln am Mittwochabend (11. September) in Köln-Westhoven einen in Frankreich gestohlenen Peugeot sichergestellt, der mutmaßlich mit Kölner Kennzeichen verkauft werden sollte. Gegen 18.20 Uhr hatte der Zeuge beobachtet, wie eine junge Frau auf der Straße Am Westhovener Berg das französische Kennzeichen an dem später sichergestellten weißen Peugeot abriss und ihr Komplize an dem PKW Kölner Kennzeichen montierte. Anschließend seien die Verdächtigen mit zwei Autos in unterschiedliche Richtungen davongefahren. Im Verlauf der eingeleiteten Fahndung traf die Streife die Tatverdächtige (26) in Köln-Westhoven an. In ihrem Fahrzeug stellten Polizeikräfte die französischen Kennzeichen sowie ein weiteres Paar französischer Kennzeichen sicher. Zudem ergab eine Überprüfung, dass die 26-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. Den inzwischen mit Kölner Kennzeichen versehenen gestohlenen Peugeot fanden hinzugerufene Polizisten geparkt in der Evastraße. Die Beamten stellten das Mobiltelefon der Tatverdächten sicher. Sie muss sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Polizei fragt: Wer hat am Mittwochabend in der Zeit von 18.30 bis 21 Uhr beobachtet, wie der Tatverdächtige auf Höhe der Evastraße 6 einen weißen Peugeot mit Kölner Kennzeichen geparkt hat. Wer kann Angaben über den Tatverdächtigen oder darüber machen, in welche Richtung oder wohin er sich entfernt hat. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Köln telefonisch unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (no/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell