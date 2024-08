Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Geisterfahrer auf der A 71 bei Erfurt gestoppt!

Erfurt (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen gingen kurz nach 5 Uhr mehrere Notrufe über einen Geisterfahrer auf der A 71 auf der Richtungsfahrbahn Sangerhausen bei der Polizei ein. Ein 79-jähriger Fahrzeugführer aus Thüringen fuhr mit seinem Pkw Ford an der AS Erfurt-Gispersleben auf die A 71 in Fahrtrichtung Sangerhausen auf. Laut einem dahinter fahrenden Zeugen wendete der Fahrzeugführer unmittelbar nach Auffahren auf die Autobahnbahn. In der weiteren Folge fuhr der Fahrzeugführer als Geisterfahrer auf dem linken Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Sangerhausen in Richtung Schweinfurt. Nach fast 15 km Irrfahrt und einer seitlichen Kollision mit einem noch unbekannten Lkw wurde der Geisterfahrer schließlich durch einen Polizeibeamten auf dem Weg zum Dienst gestoppt. Dadurch konnte noch größeres Unheil verhindert werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein noch vor Ort sichergestellt. Andere Fahrzeugführer, welche durch den Geisterfahrer gefährdet worden oder sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden wie der Fahrzeugführer des noch unbekannten Lkw gebeten, sich bei der Autobhahnpolizei Thüringen, Tel. 036601-700, unter Angabe des Az 0213650/2024 zu melden.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell