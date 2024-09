Polizei Köln

POL-K: 240912-2-K Zeugensuche nach mutmaßlicher Brandstiftung in Dünnwald - Bislang nicht identifizierter Mann nach Wohnungsbrand in Lebensgefahr

Köln (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (12. September) hat ein bislang nicht identifizierter Mann bei einem Wohnungsbrand in Köln-Dünnwald lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen mutmaßlicher Brandstiftung aufgenommen und noch in der Nacht, unter anderem mit Unterstützung eines Diensthundes, gefahndet. Die Hintergründe und Brandursache sind derzeit noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

Anwohner alarmierten gegen 1.45 Uhr die Feuerwehr, da es in einer Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses "Auf der Schildwache" brannte. Die Rettungskräfte befreiten den bewusstlosen Mann und brachten ihn unter Wiederbelebungsmaßnahmen in ein Krankenhaus.

Im Zuge der ersten Ermittlungen stellten die Einsatzkräfte zwei weitere Brandstellen in der Nähe des Tatortes fest. Ein geparkter Anhänger wies Feuerspuren auf und unter einem abgestellten Auto fanden die Polizisten ein abgebranntes Papier. Ob die drei Brände im Zusammenhang stehen, ist derzeit noch in Klärung.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as/cr)

