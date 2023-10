Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach räuberischem Diebstahl in Haft

Reutlingen (ots)

Straßberg (ZAK):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen gegen einen 36-Jährigen. Der wegen Diebstahls einschlägig vorbestrafte Mann war am Samstagnachmittag in einem Einkaufsmarkt in Straßberg bei einem Ladendiebstahl beobachtet und von Zeugen festgehalten worden, wogegen er sich heftig gewehrt hatte. Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Der Mann war gegen 15.30 Uhr in dem Markt aufgefallen, weil er sich zunächst den Schrank für Tabak und Alkohol aufschließen ließ, mehrere Waren in seinen Rucksack einpackte und nachfolgend durch den Laden lief. Dort steckte er noch weitere Waren in seinen Rucksack. Nachdem er den Kassenbereich passiert hatte, ohne die Ware zu bezahlen, wurde er von einer Mitarbeiterin angesprochen, worauf er zu flüchten versuchte. Als mehrere Angestellte den Verdächtigen festhalten wollten, leistete er hiergegen massiven körperlichen Widerstand. Unter anderem schlug er einer Mitarbeiterin des Marktes ins Gesicht. Erst als ein weiterer Zeuge hinzukam, gelang es, den 36-Jährigen festzuhalten und den eintreffenden Polizeibeamten zu übergeben. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Das Diebesgut konnte bei ihm aufgefunden und sichergestellt werden.

Der algerische Staatsangehörige wurde am Sonntagmittag der Haftrichterin beim Amtsgericht Balingen vorgeführt. Diese erließ den von der Staatsanwaltschaft Hechingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell