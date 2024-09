Polizei Köln

POL-K: 240912-3-K Bislang nicht identifizierter Mann nach Wohnungsbrand in Dünnwald verstorben - Die Ermittlungen zur Brandursache und den Hintergründen dauern an

Köln (ots)

Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 2 vom 12. September 2024

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5863313

Der bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Köln-Dünnwald lebensgefährlich verletzte Mann ist heute in einem Krankenhaus verstorben.

Die Hintergründe und Brandursache sind derzeit weiterhin unklar. Die Ermittlungen dauern an. (as/cr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell