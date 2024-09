Polizei Köln

POL-K: 240913-2-AC/K/BAB - Verkehrsunfall am Stauende auf der BAB 4 - acht Fahrzeuge involviert

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 4 zwischen Weißweiler und Langerwehe am Donnerstagabend (12. September) sucht die Polizei Köln Zeugen. Zwei 29 und 39 Jahre alte Mercedes-Fahrer waren gegen 18.15 Uhr mit ihren Wagen in ein Stauende gefahren und hatten dort mehrere Autos ineinandergeschoben. Rettungskräfte brachten die beiden leicht verletzten Männer in ein Krankenhaus.

Hinter der Ausfahrt Weißweiler hatte sich der Verkehr in Fahrtrichtung Köln aufgrund eines vorausgegangenen Auffahrunfalls gestaut. Bei der anschließenden Kollision waren insgesamt fünf weitere Autos und ein Van ineinandergeschoben worden. Zeugenangaben zufolge sollen die beiden Mercedes-Fahrer mit sehr hoher Geschwindigkeit in das Stauende gefahren sein.

Ob es sich dabei um ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen gehandelt hat, wird derzeit geprüft. Die Einsatzkräfte stellten den Mercedes AMG des 39-Jährigen, die E-Klasse des 29-Jährigen sowie beide Führerscheine sicher. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam sicherte die Spuren am Unfallort. Die Richtungsfahrbahn Köln war bis in die Nacht gesperrt. Ermittler des Verkehrskommissariats 2 haben die Ermittlungen übernommen und werten derzeit Zeugenaussagen und Videoaufzeichnung aus.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/cr)

