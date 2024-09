Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Ford mit dem Kennzeichen "DA-SR 7470" entwendet

Kripo sucht Zeugen

Pfungstadt (ots)

Die Kriminalpolizei in Darmstadt ermittelt und sucht Zeugen, nachdem Kriminelle in der Nacht zum Freitag (13.9.) einen Ford in der Justus-Liebig-Straße entwendet haben.

Zwischen Donnerstagabend (12.9.), 22.30 Uhr und Freitagmorgen (13.9.), 8.30 Uhr, verschafften sich die Diebe auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem blauen Ford S-Max. Anschließend flüchteten die Täter unbemerkt mit dem Wagen.

Zuletzt war das Kennzeichen "DA-SR 7470" an dem Auto angebracht.

Hinweise zum Verbleib des Autos sowie zu den Tätern, werden vom Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

