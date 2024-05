POL-NI: Bückeburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Nienburg (ots) - (Thi) Die Polizei Obernkirchen sucht Zeugen zu einem Geldbörsendiebstahl, der sich am Donnerstag den 23.05.2024 zwischen 11:50 und 12:10 Uhr im Aldi-Supermarkt in Obernkirchen ereignete. Bislang unbekannter Täter entwendete die Geldbörse einer 64-Jährigen aus Stadthagen in einem günstigen Moment aus dem Rucksack. Dieser hatte während des Einkaufs ...

