Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Husum/Estorf - Verfolgungsfahrt mit anschließendem Unfall zwischen Motorrad und Streifenwagen

Nienburg (ots)

(Thi) Im Rahmen einer Streifenfahrt bemerkte eine Streifenwagenbesatzung am Donnerstag gegen 22:04 Uhr ein Motorrad ohne Kennzeichen auf der Meinkingsburger Straße in Husum. Trotz eingeschalteter Sondersignale (Martinshorn, Blaulicht und Anhaltesignal "STOP Polizei") entfernte sich der Motorradfahrer auf der K4 in Fahrtrichtung Husum. Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich insgesamt über 12km. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt wurde ein weiterer Streifenwagen hinzugezogen. Nach dem Ortsausgang Schessinghausen schaltete der Motorradfahrer die lichttechnischen Einrichtungen am Motorrad aus und fuhr somit ohne Licht weiter. Es war bereits dunkel und die Straße "Nienburger Bruch" (kaum befahrene Nebenstrecke) verfügt über keine Straßenlaternen. Kurz vor der Einmündung Nienburger Bruch / Forstweg kamen sich der hinzugezogene Streifenwagen und das Motorrad entgegen. Aus bislang ungeklärten Gründen bremste der Motorradfahrer stark ab und geriet auf die Fahrspur des entgegenkommenden Streifenwagens.

Aufgrund der fehlenden Beleuchtung bemerkte der Beamte im Streifenwagen das Motorrad erst spät. Trotz Bremsversuch kam es gegen 22:10 Uhr zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der Motorradfahrer fiel auf die Motorhaube des Streifenwagens. Von dort kletterte er hinunter und flüchtete anschließend fußläufig ins umliegende Buschwerk. Nach einigen Metern konnte dieser durch die eingesetzten Beamten gestellt und festgenommen werden.

Während der Verfolgungsfahrt wurden innerorts Geschwindigkeiten von über 150 km/h erreicht.

Weiterhin stellte sich heraus, dass der erst 17-jährige Motorradfahrer aus Heemsen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Das Motorrad war weder zugelassen, noch versichert.

Während der Verfolgungsfahrt wurden zu keinem Zeitpunkt andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Der 17-Jährige wurde vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt und dort anschließend unverletzt entlassen.

Die erziehungsberechtigten Eltern wurden über den Unfall Kenntnis gesetzt.

Von den eingesetzten Beamten wurde niemand verletzt. Der Streifenwagen und das Motorrad sind durch den Unfall beschädigt worden.

Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

