Polizei Köln

POL-K: 240917-2-K Nachtragsmeldung zur Explosion am Hohenzollernring - Polizei fahndet mit Fotos nach Tatverdächtigen

Köln (ots)

Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und Polizei Köln

Nachtrag zur Pressemeldung vom 16. September Ziffer 1 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5865237

Die Polizei Köln sucht mit Fotos der polizeilichen Videobeobachtung am Hohenzollernring nach dem Tatverdächtigen, der am Montagmorgen (16. September) gegen 5.45 Uhr eine Explosion nahe des Eingangsbereichs der Diskothek "Vanity" verursacht haben soll. Eine Reinigungskraft (53), welche zuvor das Gebäude verlassen hatte, war aufgrund des Knalls ambulant im Krankenhaus behandelt worden. Nach ersten Ermittlungen hatte der Gesuchte eine blaue Einkaufstüte, in der sich offenbar ein Brandbeschleuniger befand, vor der Fensterscheibe des Clubs abgestellt und angezündet.

Link zu den Fotos: https://polizei.nrw/fahndung/146281

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Das Kriminalkommissariat 15 bittet Zeugen sich unter der 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ph/de)

