POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Einbrecher stiehlt Trinkgeld

Wimsheim (ots) - Ein 86-Jähriger ist am Dienstag, gegen 14:20 Uhr, Opfer eines Trickdiebstahls auf einem Supermarktparkplatz in der Tiefenbronner Straße in Wimsheim geworden. Der Geschädigte befand sich gerade an seinem Fahrzeug, als er von einem 46-jährigen Mann gebeten wurde, ihm ein Ein-Euro-Stück in Cent-Münzen zu wechseln. Während des Wechselvorgangs gelang ...

