POL-K: 240918-3-K Zelt eines Obdachlosen angezündet - Mordkommission sucht Zeugen

Köln (ots) - Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und Polizei Köln Nach einer Explosion am Mittwochmorgen (18. September) in einem Geschäft in der Ehrenstraße sucht die Polizei Köln nach Zeugen und fahndet auf Grundlage von Zeugenaussagen nach einem circa 1,80 Meter großen, schlanken Mann. Er soll die ...

