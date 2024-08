LPI-GTH: Mit unversichertem E-Scooter unterwegs

Eisenach - Wartburgkreis (ots) - In der Nacht vom 16. zum 17. August parkte ein 49-jähriger Mann seinen Pkw VW Transporter in der Okenstraße ab. Als er am Samstag gegen 11.20 Uhr wieder zu dem Fahrzeug kam, stellte er Unfallschäden an der Karosserie fest. Da sich bis dato kein Unfallverursacher gemeldet hat, bzw. ermittelt werden konnte, bittet die Polizei in Eisenach um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer ...

