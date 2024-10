Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: grauer Kleinwagen nach Unfallflucht in der Geithe gesucht, 1500 Euro Fremdschaden

Hamm (ots)

1.500 Euro Sachschaden entstanden bei einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch, 2. Oktober gegen 17:50 Uhr in Hamm-Uentrop, Auf dem Südfelde. Zur Unfallzeit hielt sich ein Knallzeuge auf dem Gelände der Modellrennstrecke in der Geithe auf. Hier vernahm er einen lauten Knall. Kurze Zeit später konnte er einen grauen Kleinwagen beobachten, der sich in Richtung Westen entfernte. Anschließend konnte er feststellen, dass der graue Kleinwagen zuvor von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt war. Durch den Unfall wurden Absperrstangen beschädigt. Der Kleinwagen verlor bei der Kollision offenbar Fahrzeugteile, welche auf einen PKW der Marke Hyundai schließen lassen. Der Verunfallte entfernte sich zunächst unerkannt von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Unfall und verdächtigen Fahrzeugen / Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)

