Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Fußgängerin bei Unfall auf der Johann-Georg-Fahr-Straße schwer verletzt (15.08.2024)

Gottmadingen (ots)

Eine Fußgängerin ist bei einem Unfall am Donnerstagmorgen auf der Johann-Georg-Fahr-Straße verletzt worden. Eine 36-jährige Audifahrerin war auf der Johann-Georg-Fahr-Straße in Richtung Bahnhof unterwegs. Beim Vorbeifahren touchierte sie den Einkaufstrolley einer am rechten Fahrbahnrand stehenden 80-Jährigen, die gerade versuchte den Trolley von der Straße auf den Gehweg zu heben. Durch die Kollision mit dem Trolley kam die Seniorin zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft die Hinzuziehung eines Gutachters an. Die Spezialisten der Verkehrspolizei haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell