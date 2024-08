Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) - Motorradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Donaueschingen / Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 5701 zwischen Heidenhofen und Aasen ist am Donnerstagabend ein Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Der 53-jährige DUCATI-Fahrer war gegen 16:45 Uhr in Richtung Aasen unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Motorrad und fuhr auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Ford einer 37-jährigen Frau. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die 37-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Sie und vier weitere Insassen wurden medizinisch betreut.

Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis 21 Uhr gesperrt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Neben der Polizei und Notarzt, waren Rettungsdienste, die Feuerwehr und Notfallseelsorger vor Ort.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell