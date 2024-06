Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau-Döffingen: aggressive Ladendiebin verletzt zwei Personen

Ludwigsburg (ots)

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gegen eine 50-jährige Frau, die am Montag (24.06.2024) in Grafenau-Döffingen auf der Flucht nach einem Ladendiebstahl zwei Frauen verletzt hat. Die 50-Jährige steckte in einem Supermarkt in der Dätzinger Straße unter anderem Kosmetikartikel, Süßwaren sowie zahlreiche Guthaben- und Gutscheinkarten in ihren Rucksack sowie eine mitgebrachte Tasche. An der Kasse legte sie lediglich einen Artikel zur Bezahlung auf das Band. Als die 49-jährige Kassiererin die Marktleiterin hinzuziehen wollte, verließ die 50-Jährige den Supermarkt. Eine 50-jährige Kundin und die 46-jährige Marktleiterin nahmen die Verfolgung auf und forderten die Flüchtige auf, stehen zu bleiben. Da die Tatverdächtige der Aufforderung nicht nachkam, versuchten die beiden Verfolgerinnen, sie festzuhalten. Hiergegen setzte die Tatverdächtige sich zur Wehr und stieß die beiden Zeuginnen zunächst weg. Bei dem anschließenden Gerangel biss die Tatverdächtige der Marktleiterin in die Hand und schlug der Kundin ins Gesicht. Ein unbeteiligter Autofahrer wurde auf die Situation aufmerksam und eilte den beiden Zeuginnen zu Hilfe. Die Tatverdächtige konnte schließlich festgehalten und der eintreffenden Streifenwagenbesatzung übergeben werden. Im Zuge der Aufnahme des Sachverhalts stellte sich heraus, dass die 50-Jährige Waren im Wert von gut 400 Euro eingesteckt hatte. Darüber hinaus hatten die entwendeten Guthaben- und Gutscheinkarten einen Nennwert von mehreren tausend Euro. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Tatverdächtige wieder auf freien Fuß entlassen.

