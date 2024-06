Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Zeugen zu Unfall in der Lichtensternstraße

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag (24.06.2024) gegen 07:30 Uhr in der Lichtensternstraße in Sachsenheim ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein achtjähriger Schüler war zusammen mit einem weiteren Schulfreund zu Fuß von der Karl-Heinz-Lüth-Straße in Richtung Bissinger Straße unterwegs. Auf Höhe eines Feldweges fuhren zeitgleich zwei bislang unbekannte Radfahrer aus der Einmündung auf die Lichtensternstraße. Hierbei kollidierten einer der beiden Radfahrer mit dem achtjährige Fußgänger. Durch den Zusammenstoß stürzten beide Verkehrsteilnehmer zu Boden, der Fußgänger erlitt hierbei leichte Verletzungen. Nach dem Verkehrsunfall soll der unbekannte Zweiradfahrer den Schüler zunächst beleidigt und anschließend unerlaubt davongefahren sein. Die unbekannten Radfahrer werden als 14 bis 16 Jahre alte Jugendliche beschrieben. Das Fahrrad des Unfallbeteiligten soll ein schwarz graues Mountainbike mit einem weißen Schriftzug gewesen sein. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell