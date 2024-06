Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Einsatzkräfte der Polizei bei Fußball-Feier attackiert

Ludwigsburg (ots)

Mit Gewalt gegen Einsatzkräfte der Polizei reagierten ein 38 und ein 42 Jahre alter Mann sowie eine 32- und eine 43-jährige Frau im Anschluss an die Vorrundenspiele am Montagabend (24.06.2024) am Ernst-Bauer-Platz in Renningen. Gegen 00.10 Uhr am Dienstag (25.06.2024) befand sich noch eine kleinere Gruppe Feiernder auf dem Platz. Diese wurden von den Einsatzkräften aufgefordert, nun doch ihre Lautstärke zu dämpfen und alsbald den Heimweg anzutreten. Ein 42-jähriger Mann beleidigte hierauf einen 28 Jahre alten Polizisten, worauf der Tatverdächtige einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Im Zuge dessen wurde der Polizist plötzlich von einem 38-Jährigen von hinten umklammert und zu Boden gerissen. Es entstand ein Gerangel zwischen den Beteiligten, während dessen wiederum der 38 Jahre alte Tatverdächtige die Beine eines weiteren Polizisten packte und diesen ebenfalls versuchte umzuschmeißen. Die beiden 32 und 43 Jahre alten Frauen attackierten den am Boden liegenden 28 Jahre alten Beamten ebenfalls, wobei die 43-Jährige den Polizisten von hinten in den Würgegriff nahm. Nachdem weitere Einsatzkräfte vor Ort eingetroffen waren, konnten die vier Tatverdächtigen vorläufig festgenommen und ihnen Handschließen angelegt werden. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die vier Personen, die alle alkoholisiert gewesen sein dürften, wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie müssen mit einer Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen. Der 28 Jahre alte Beamte musste in einem Krankenhaus behandelt werden, konnte dieses zwischenzeitlich jedoch wieder verlassen. Weitere Einsatzkräfte erlitten leichte Verletzungen.

