POL-Pforzheim: (CW) Calw - Sexuelle Belästigung in Regionalbahn - Tatverdächtiger identifiziert - Bezug zu Pressemeldung des PP Pforzheim vom 02.01.2024, 13:51 Uhr.

Mühlacker (ots) - Mit einer Axt angegriffen und verletzt hat ein 65-Jähriger am Sonntag zwei Polizeibeamte in Mühlacker-Lienzingen. Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge war der Mann trotz eines gerichtlichen Betretungsverbots gegen 10:45 Uhr in ein Wohnhaus eingedrungen. Als die in der Folge hinzugerufenen Polizisten mit dem Mann Kontakt aufnehmen wollten, ...

