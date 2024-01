POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Weitere Fälle von Einbruch und Vandalismus bei Schulen - Zeugen gesucht - Bezug zur Pressemitteilung vom 15.01.2024, 13:28 Uhr

Birkenfeld (ots) - Am Samstag, den 09.12.2023, ist es in Birkenfeld offenbar zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer Frau gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die Frau zwischen 21:00 Uhr und 22:00 Uhr in der Bahnhofstraße auf dem Nachhauseweg. Hinter ihr liefen wohl zwei männliche Personen. Unerwartet soll die Frau von hinten gestoßen worden ...

