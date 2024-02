Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 28-jähriger Drogendealer festgenommen - U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntag, 18. Februar, gegen 11 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen Randalierer in einem Mehrfamilienhaus an der Theodor-Trippel-Straße in Wickrathhahn.

Die eingesetzten Beamten trafen den Mann in seiner Wohnung an und befragten ihn zu den Vorwürfen. Im weiteren Verlauf des Einsatzes ergaben sich Hinweise darauf, dass der 28-Jährige Drogen konsumiert und weitere in seinem Besitz haben könnte. Mit seiner Einwilligung durchsuchten die Polizisten, später auch unter Einsatz eines Rauschgift-Spürhundes, die Wohnräume und fanden dort größere Mengen diverser Betäubungsmittel wie Cannabis, Haschisch und Aphetamine. Außerdem konnten mehrere Mobiltelefone, eine Feinwaage, Verpackungsmaterial, Bargeld sowie Waffen gefunden werden.

Aufgrund der aufgefundenen Gegenstände bestand der dringende Tatverdacht des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, mit Waffen. Die Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest und führten ihm dem Polizeigewahrsam zu.

Die zuständige Mönchengladbacher Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach ordnete ein Haftrichter am Montag, 19. Februar, Untersuchungshaft an. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell