Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 09.10.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Ladendiebstähle++Verkehrssünder ermittelt++

Emden - Ladendiebstähle

Am 08.12.2024 kam es gegen 21:40 Uhr in einem SB-Lebensmittelgeschäft zu einem Ladendiebstahl. Eine 19-jährige Emderin hatte in dem Geschäft zuerst an einer der Selfscan-Kassen eine Ware im einstelligen Bereich eingescannt und bezahlt. Anschließend scannte sie weitere Waren im Wert von knapp 50 Euro, stornierte aber den gesamten Kassenvorgang und wollte mit dem ersten Bon und den weiteren Waren dann den Laden verlassen. Die 19-jährige war mit ihrem Vorhaben aber nicht alleine, denn zwei weitere junge Frauen in ihrer Begleitung versuchten zeitgleich einen vergleichbaren Vorgang. Auch hier wurde erst in einem Kassenvorgang ein 5 Euro Betrag bezahlt. Danach haben eine 20-jährige und eine 18-jährige Frau, die beide aus dem Landkreis Aurich kommen, Waren im Wert von knapp 100 Euro eingescannt und dann den Vorgang wieder storniert. Die Ware wurde in einer mitgeführten Tasche verstaut und der 5 Euro Kassenbon sollte dann den Ausgang ermöglichen. Die anwesende und aufmerksame Filialleitung bemerkte den Vorgang und griff ein. Sie rief zudem umgehend die Emder Polizei zu Hilfe. Das Diebesgut wurde den drei Frauen abgenommen. Die drei Frauen müssen sich jetzt in den entsprechenden Strafverfahren verantworten.

Emden - Verkehrssünder ermittelt

Wie man eine Verkehrsstraftat ermittelt, obwohl der Tatverdächtige mit einem Motorrad unterwegs ist und man selber zu Fuß, hat der Kontaktbeamte (KOB) der Polizei Emden mal eben gezeigt. Am Montag, den 07.10.2024 fiel dem Einsatzbeamten an der Brückstraße um 11:52 Uhr ein Motorradfahrer auf. Der Fahrer kam ihm mit dem Fahrzeug fahrend entgegen und bog dann verkehrswidrig nach rechts in die Straße "Am Brauersgraben" ein. Der erfahrene Beamte merkte sich das Kennzeichen des Motorrades sowie die Bekleidung und weitere Details des männlichen Fahrers. Das Fahrzeug entfernte sich weiter und fuhr sofort links in einen Durchgang zu einer Häuserzeile an der Oldersumer Straße in Richtung Neutorstraße. Unbeirrt ging der Emder KOB zu Fuß der Sache nach und traf dann am Ende der Oldersumer Straße auf das Motorrad und den dazugehörigen Fahrer. Ein Sachverhalt, der erst eine Ordnungswidrigkeit darzustellen schien, entwickelte sich dann zu einem Strafverfahren. Denn ein vor Ort ermittelter 29-jähriger Emder steht in dem dringenden Verdacht, das ihm nicht gehörende Motorrad unbefugt und ohne Kenntnis des tatsächlichen Eigentümers genutzt zu haben. Diese Nutzung bekommt eine besondere Bedeutung, da der Emder auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem hat er das vom Besitzer ordnungsgemäß zugelassene Fahrzeug mit einem anderen Kennzeichen versehen, welches sich nach genauerer Überprüfung auch noch als Totalfälschung herausstellte. Es wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen zur Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell