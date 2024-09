POL-HRO: Witterungsbedingte Verkehrsunfälle auf der BAB 14

Ludwigslust (ots) - Ein elfjähriger Junge ist am Montagnachmittag bei einem Unfall in Ludwigslust schwer verletzt worden. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 14:40 Uhr auf dem Rennbahnweg in Ludwigslust. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein Taxi, besetzt mit zwei Personen, die Straße in Fahrtrichtung Klenower Tor. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug in einer leichten Rechtskurve nach rechts von der ...

mehr