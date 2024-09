POL-HRO: Vermisste 74-Jährige aus Gadebusch aufgefunden - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Lübz (ots) - Nachdem am Samstag in den Sozialen Medien in Lübz ein Video verbreitet wurde, in dem eine Person mit einem Pistole in der Öffentlichkeit hantierte, konnte die Polizei nach Prüfung des Vorfalls Entwarnung geben. Zuvor sei das Video auf mehreren sozialen Kanälen geteilt worden, weshalb die Polizei zum Einsatz kam und zunächst von einer Ernsthaftigkeit ausgehen musste. Da in der Schützenstraße bzw. am ...

mehr