POL-HRO: Spielzeugpistole löst Polizeieinsatz aus

Lübz (ots)

Nachdem am Samstag in den Sozialen Medien in Lübz ein Video verbreitet wurde, in dem eine Person mit einem Pistole in der Öffentlichkeit hantierte, konnte die Polizei nach Prüfung des Vorfalls Entwarnung geben. Zuvor sei das Video auf mehreren sozialen Kanälen geteilt worden, weshalb die Polizei zum Einsatz kam und zunächst von einer Ernsthaftigkeit ausgehen musste. Da in der Schützenstraße bzw. am Lübzer Sportplatz keine verdächtigen Personen angetroffen wurden, haben die Beamten den Zeugen und Ersteller des Videos befragt. Dieser habe den augenscheinlich Jugendlichen aus seiner Wohnung heraus videografiert, wie er mit einer Pistole Zielübungen in der Öffentlichkeit durchführte. Da der Zeuge selbst die Pistole als erlaubnisfreie Softairwaffe erkannte, mit der kleine Plastikkugeln verschossen werden können, wies er den Jugendlichen auf sein Fehlverhalten hin. Der Junge zeigte sich einsichtig und verließ unerkannt die Örtlichkeit. Eine Gefahr für Personen bestand nicht, dennoch wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Um mögliche Missverständnisse vorzubeugen weist die Polizei in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass mit solchen Anscheinswaffen sorgsam und den Vorschriften entsprechend umgegangen werden muss. Im Zweifelsfall müssen die Beamten immer von einer Echtwaffe ausgehen.

